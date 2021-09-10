دي مايو: لا اعتراف بطالبان على ضوء إجراءاتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أنه “على ضوء الإجراءات التي اتخذتها حركة (طالبان) في الأيام الأولى من حكمها، لا يمكن للمجتمع الدولي بالتأكيد القيام بأعمال اعتراف بها”.

وفي كلمة ألقاها الجمعة بمركز الدراسات الأمريكية، خلال حدث “2001–2021، حرب العشرين عاماً”، قال الوزير دي مايو: “نحن بحاجة إلى الحزم”، في إشارة إلى السلوك الذي يتعين تبنيه مع حركة (طالبان).

وكان رئيس الدبلوماسية الإيطالية قد استبعد في تصريحات سابقة اليوم، اعترافا دوليا بحكومة حركة (طالبان) في أفغانستان، “حتى من قبل الدول غير المتحالفة معنا”، على حد تقديره.

وقال دي مايو إنه “لا يمكن أن يكون هناك تعاون مع السلطات الأفغانية (الجديدة) إذا كان هناك عنف وتمييز ضد النساء والصحفيين”.