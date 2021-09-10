برلماني إيطالي: تعزيز الاستخبارات والوحدات الخاصة ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلماني إيطالي إلى “تعزيز الاستخبارات والوحدات الأمنية الخاصة بمقاومة الإرهاب في البلاد”، على ضوء تطورات الأحداث في أفغانستان.

وقال رئيس حزب “نحن مع إيطاليا”، ماوريتسيو لوپي في تصريحات صحافية الجمعة، إن “العملية الأمنية التي جرت أمس ضد الجهات المتطرفة في فلك معارضي اللقاحات، قد سلطت الضوء على مجرة كاملة ​​من المجموعات الصغيرة العنيفة والخطيرة”.

وأشار لوپي إلى أنه “في خضم هذه المرحلة التاريخية المميزة والحساسة، دعونا لا ننسى ما يحدث في أفغانستان وعالم السياسة”، حيث “يجب تعزيز مكافحة الإرهاب من خلال الأنشطة الوقائية والمراقبة من قبل الاستخبارات، أولاً وقبل كل شيء”.

وخلص رئيس “نحن مع إيطاليا” الى القول، إنه “بالمقام الثاني، يأتي تعزيز الوحدات الخاصة المعنية بالأمر، بدءاً بمجموعة التدخلات الخاصة (GIS)، حتى إدارات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الشرطة المالية، مروراً بالنواة المركزية للعمليات الأمنية (Nocs) ووحدات التدخلات الأولية (API)”، وذلك “لإحكام السيطرة ميدانية بشكل أكبر”.