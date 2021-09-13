إيطاليا: اجمالي ضحايا كورونا يقترب من 130 ألفا وتسجيل 2800 إصابة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الاثنين تسجيل 2800 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما اقتربت حصيلة الوفيات منذ بداية انتشار الوباء من حاجز 130 ألف ضحية بعد الاعلان عن 36 حالة وفاة جديدة.

الوفيات المعلنة أمس الاحد كانت 34 وفاة والاصابات 4664 إصابة، فيما صعد معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 1.7% إلى 2.3%. الارتفاع في معدل الحالات الايجابية رقم التراجع في العدد المطلق للاصابات بين الأمس واليوم يعود لانخفاض اختبارات الكشف عن الفيروس في الـ24 ساعة الاخيرة تزامنا مع عطلة نهاية الاسبوع.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 609 ألفا و205، توفي منهم 129 ألفا و955 شخصا.

وازداد عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 4 اشخاص مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 563 مريضا، وكذلك عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بـ 87 وحدة، ليصبحوا 4200.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و353 ألفا و346 بعد شفاء 4 آلاف و186 شخصا بين أمس واليوم.