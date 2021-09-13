بينيت: اللقاء مع السيسي كان مهما جدا وجيدا جدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-شرم الشيخ- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ كان مهما جدا وجيدا جدا.

وقال بينيت عند اقلاعه إلى إسرائيل: “أنهيت للتو زيارة أولى عند الرئيس المصري. كان اللقاء مهما جدا وجيدا جدا. صنعنا خلال اللقاء، في مقدمة الأمر، البنية التحتية لإقامة علاقة متينة، تمهيدا لمواصلة الاتصالات بيننا”.

وأضاف: “بحثنا سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والسبل لتعميق العلاقات وتعزيز مصالح بلدينا. إسرائيل باتت تنفتح أمام دول المنطقة والأساس للاعتراف طويل الأمد هذا هو السلام بين إسرائيل ومصر. لذا علينا، في الطرفين، بذل جهود لتعزيز هذه العلاقات وهذا ما قمنا به اليوم”.

وتابع: ” بعد مرور أكثر من أربعة عقود على ابرامها، لا تزال معاهدة السلام بين البلدين تشكل حجر أساس في أمن الشرق الأوسط واستقراره”.

وأكد على الدور الملموس الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة وفي إيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين.

وبدوره، قال مكتب رئيس الوزراء: “إلتقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ. وبحث الزعيمان سلسلة من الملفات، بما فيها السبل لتعميق وتعزيز التعاون بين البلدين، وخصوصا توسيع رقعة التجارة المتبادلة. كما تم بحث سلسلة من القضايا الاقليمية والدولية”.

وأضاف: “شكر رئيس الوزراء بينيت الرئيس السيسي على الدور المصري المهم في المنطقة”.

وتابع: “في ختام اللقاء شكر رئيس الوزراء الرئيس السيسي على حفاوة استقباله في مدينة شرم الشيخ واتفق الزعيمان على مواصلة تعميق التعاون والحوار بين البلدين على كافة الأصعدة”.