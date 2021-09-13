الرئيس الايطالي يستضيف الاربعاء نظرائه الاوروبيين بمجموعة ارايولوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت رئاسة الجمهورية الايطالية أن الرئيس، سيرجو ماتاريلا ، سيستضيف يوم الاربعاء القادم 14 رئيس دولة أوروبية في مجموعة (آرايولوس) في منتدى حوار يسمح بمناقشة جميع القضايا الرئيسية المفتوحة على جدول الأعمال الأوروبي.

واشار بيان صدر بهذا الصدد، إلى أن هذا الاجتماع غير الرسمي هو السادس عشر لرؤساء دول (مجموعة أرايولوس) أو (متحدون من أجل أوروبا) الذي سيعقد في جلستي عمل، إحداهما في الصباح والأخرى بعد الظهر.

تضم المجموعة رؤساء دول إيطاليا وبلغاريا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وكرواتيا ولاتفيا والمجر ومالطا والنمسا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وفنلندا.

وانعقد أول اجتماع للمجموعة في بلدة (آرايولوس) الواقعة في منطقة نائية بالبرتغال، حيث اجتمع رؤساء دول فنلندا وألمانيا ولاتفيا وبولندا والبرتغال والمجر بشكل غير رسمي في 18 تشرين الاول/أكتوبر 2003، بدعوة من الرئيس البرتغالي آنذاك خورخي سامبايو لمناقشة القضايا الأوروبية الرئيسية.

ونوه البيان الرئاسي بأن تنوع البلدان المشاركة في المنتدى السنوي غير الرسمي من حيث المساحة والوضع الاقتصادي والموقع الجغرافي والتقدير الذي حظي به المنتدى ساهم في توسع المجموعة تدريجياً لتصل إلى حجمها الحالي.