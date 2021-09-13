زعيم الحزب الديمقراطي الايطالي: دراغي مهم لمواجهة تحديين قادمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف الامين العام للحزب الديمقراطي الايطالي، إنريكو ليتّا، رئيس الوزراء ماريو دراغي بـ”الشخصية المفيدة وبالغة الاهمية” للبلاد على المستويين الوطني والاوروبي، والذي “يجب أن يبقى (في منصبه) إلى نهاية الدورة التشريعية” في ربيع عام 2023.

وقال زعيم الحزب، الذي يشارك في الائتلاف الواسع الداعم للحكومة، في تصريحات صحفية “قوة دراغي هذه ميزة غير عادية، أساسية لتحديين مفتوحين في بروكسل: أولا، خطة الانعاش الوطنية والاصلاحات” الممولة أوروبيا، وثانيا “إعادة النظر في (ضوابط) الميثاق الاوروبي للاستقرار والنمو”، وهو تحدٍ “يبدأ العام المقبل ونخاطر فيه بشكل كبير” نظرا لارتفاع حجم الدين العام الايطالي.