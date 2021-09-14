إيطاليا نحو فرض إلزامية الشهادة الصحية الخضراء بأماكن العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تتجه الحكومة الايطالية لفرض الزامية الشهادة الصحية الخضراء الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على العاملين في القطاع العام حيث سيتم طرح مشروع قانون بهذا الصدد على مجلس الشيوخ. وليس من المستبعد أيضا تمديد الالزامية لتشمل القطاع الخاص.

والمعروف أن حزب الرابطة، بقيادة ماتيو سالفيني، هو الحزب الوحيد في الائتلاف الحاكم، الذي يرفض الالزامية ويطالب بالمقابل باختبارات مجانية للعاملين للكشف عن الفيروس كبديل للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. ولكن القيادي المخضرم في الحزب، وزير التنمية الاقتصادية، جانكارلو جورجيتي تحدث في تصريحات أمس الاثنين عن حاجة الشركات لتجنب عمليات اغلاق جديدة.

وتبقى إلزامية التطعيم الملاذ الأخير والتي ربما تصبح حقيقة واقعة إذا لم يتم تحصين 90% من الايطاليين في غضون شهر.