وزير الاقتصاد الايطالي: 4.7% نسبة النمو في النصف الاول من العام الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الاقتصاد في الحكومة الايطالية، دانييلي فرانكو أن الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا في النصف الاول من العام الحالي تبلغ نسبته 4.7%.

وقال، خلال عرض التقرير السنوي لوكالة إئتمان الصادرات الايطالية (Sace) الثلاثاء ” مضى النصف الأول بشكل جيد للغاية: النمو المكتسب للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، بعد الأشهر الستة الأولى، يساوي 4.7%”، كما أن “الربع الثالث يسير على ما يرام”.

ووفق الوزير، فإن “الإنتاج الصناعي عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة” الناجمة عن وباء كوفيد-19، وقال “هذه بيانات مهمة تشهد بأن الاقتصاد استعاد بعد تراجع هو الاقوى في مستويات الانتاج شهدناه منذ الحرب العالمية الثانية”.

ولكن فرانكو أضاف: “هناك عدم يقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ونعلم أن التعافي الجاري مكثف لكننا نعلم أيضا أنه سيظل معرضًا لموجات جديدة من الوباء”، وبالتالي فإن “تقدم حملة التطعيم في بلادنا وفي بلدان أخرى عنصر أساسي في عملية التعافي الاقتصادي”.