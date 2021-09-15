فون دير لاين: نحتاج لاتحاد أوروبي من أجل الدفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ستراسبورغ – شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على حاجة التكتل الموحد لاتحاد أوروبي للدفاع ليستطيع التحرك بمفرده لمواجهة التحديات بمختلف أشكالها.

وكانت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي تلقي كلمة اليوم حول حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي الذي يعقد جلساته هذا الأسبوع في ستراسبورغ، تطرقت فيها إلى مستقبل أوروبا وكيفية مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية.

وأشارت فون دير لاين إلى أن المشهد الحزين في أفغانستان يجب أن يدفع لإجراء مراجعات معمقة والتفكير بالمستقبل، موضحة أن هذا الأمر قد يتم بين الدول على مستوى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأيضاً داخل دول التكتل الموحد.

لكن رئيسة المفوضية حرصت على التركيز على أن الدفاع الأوروبي لا يعني التخلي عن نانو، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل مع الحلف على تحضير لإعلان مشترك يرسم ملامح التعاون والشراكة المستقبلية بين الطرفين بعد ما حصل في أفغانستان.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن مشكلة الدفاع الأوروبي لا تكمن في نقص الإمكانيات المادية والمعدات، بل في نقص الإرادة السياسية وتشرذم القدرات والرؤى وصعوبة حركة المعلومة والمعرفة بين مختلف الأجهزة المختصة، ” يتعين العمل على وضع آلية جديدة لاتخاذ القرار وانشاء مركز تنسيق معلوماتي موحد”، وفق كلامها.

وأعلنت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عن نيتها الدعوة لعقد قمة أوروبية للدفاع بالتعاون مع فرنسا، التي ستتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد بداية العام المقبل.

أما فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان، فقد أعادت التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشعب الأفغاني، خاصة النشطاء والصحفيين والنساء بما في ذلك القاضيات منهن، ” علينا تأمين ملاذات آمنة لكل هؤلاء داخل بلادهم وفي الدول المجاورة”، على حد قولها.

وأعلنت عن قرار المفوضية ضخ 100 مليون يورو إضافية في مسار المساعدات الإنسانية المخصصة من قبل بروكسل لأفغانستان.

في سياق متصل، دعت فون دير لاين إلى تحرك أوروبي أكثر فاعلية وعمقاً في مجال التصدي للتهديدات السيبرانية والهجينة والعمل على تحقيق استقلال استراتيجي في هذا المجال.