الخارجية القطرية تشكر دي مايو لزيارة لاجئين أفغان في الدوحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الدوحة ـ أعربت وزارة الخارجية القطرية عن الشكر لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو لزيارة لاجئين أفغان مقيمين في الدوحة.

ونشرت مساعدة وزير الخارجية والناطق الرسمي باسم الوزارة، لولوة بنت راشد الخاطر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في (تويتر)، يبرز زيارة دي مايو لعدد من اللاجئين الأفغان.

وغردت الخاطر قائلة: “لقد أخذ (سعادة السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي) الوقت الكافي للتحدث إلى كل طفل رآه، وجلس مع أسرة عبد الناصر الأفغانية، وتوقف عند غرفة العمليات لتحية كل عضو في الفريق الذي يعتني بإخواننا وأخواتنا من أفغانستان”. وخلصت نائبة وزير الخارجية إلى القول: “شكراً جزيلاً”.