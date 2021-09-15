رينزي: نؤيد تطبيق بطاقة المرور الخضراء على الجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد زعيم تيار “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي تأييده لتطبيق إلزامية بطاقة المرور الخضراء على الجميع.

وكتب رينزي على موقعه الإخباري الخاص (enews) الأربعاء، أن “موقف تيار اليمين الإيطالي من اللقاحات وبطاقة المرور الخضراء محيّر ولا يمكن تفسيره”، ولكي “أكون أكثر وضوحًا: أنا أؤيد تمديد تطبيق البطاقة لتشمل جميع فئات العمال، بدءًا من موظفي القطاع العام”.

وخلص رئيس الوزراء الأسبق الى القول، إن “بطاقة المرور الخضراء لا تسلب الحرية، بل تعيد لنا الحرية التي سلبها الفيروس منا “.

من جانبه، قال وزير العمل اندريا اورلاندو على هامش توقيع البروتوكول بين أمازون والنقابات العمالية بشأن العلاقات الصناعية المشتركة، إنه “سيكون هناك تمديد للعمل ببطاقة المرور الخضراء بالتأكيد”، أما بالنسبة “للطرق والأوقات، فسنبحثها في الساعات القليلة المقبلة”.

وخلص أورلاندو الى القول: “لكن يبدو لي أن الخط الذي حددناه في البداية يمضي قدمًا، وهو تمديد فرض بطاقة المرور الخضراء كأفضل أداة لتجنب حالات الإغلاق والعودة إلى أشكال تدخل أكثر تقييدًا”.