نقابي إيطالي: على أوروبا إعادة النظر في خطة المناخ بإدراج المواد الخام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى نقابي إيطالي، أن على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في خطته الخاصة بالمناخ من خلال إدراج المواد الخام فيها أيضاً.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (Confapi)، ماوريتسيو كازاسكو في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الأربعاء، إنه “لم يكن هناك وقت للانتقال، فقد رفعت أوروبا تكلفة ثاني أوكسيد الكربون كثيرًا دون إعطاء الوقت اللازم للتكيف”، مما “يؤثر على هوامش الصناعات وبالتالي على العائلات”.

وأضاف كازاسكو، أن “علينا أن نطلب من الاتحاد الأوروبي مراجعة خطة المناخ التي وضعها في تموز/يوليو الماضي”، وكذلك “البدء بدراسة تطوير محطات المياه أيضًا، نظرًا للثروة المائية في إيطاليا، وإعادة التفكير بمحطات الطاقة النووية بدون أيديولوجيات، فهي أكثر أمانًا من الحلول الأخرى”.

وأوضح النقابي أن “الشركات التي تشعر بالاختناق بسبب البيروقراطية وإسفين الضرائب، تطالب السياسة الآن بالتدخل في أوروبا”. ثم ذكّر بـ”تضاعفت تكاليف جميع المواد الخام خلال عام واحد”. وأردف “إذا جاز لي القول، فقد تبنت أوروبا سياسة مناهضة للتصنيع، يكفي مجرد التفكير بأن سعر الفولاذ في إيطاليا ارتفع إلى ضعف ما هو عليه في الصين، وهذا بسبب حصص الاستيراد التي حددها الاتحاد الأوروبي”.

واستدرك: “لكن يمكن تصدير الخردة الحديدية بدون رسوم وهي ميزة وبشكل خاص بالصين التي، على العكس من ذلك، فرضت رسومًا على الصادرات وتستعد للمنافسة على المنتجات النهائية”. واختتم بالقول إن “لدينا مشاكل في التوريد، ونحن نخاطر بالعجز عن تلبية الطلبات والاضطرار إلى تسريح العمال”، لذا “فعلى أوروبا أن تزيل الحصص كما فعلت مع الألمنيوم”.