رئيسة المفوضية الأوروبية: إنجاز الرياضية الإيطالية ڤيو مصدر الهام لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أثنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إنجازات الرياضية الإيطالية بياتريتشي ڤيو (من أصحاب الإعاقة الجسدية)، مشيرة إلى أن مسيرتها تعتبر مصدر الهام للأوروبيين وانتصاراً لقيم التنوع.

وحرصت فون دير لاين على اصطحاب ڤيو معها للبرلمان الأوروبي اليوم لتقديمها للنواب والتذكير بمسيرتها الرياضية والإنسانية، وذلك بعد أن انتهت من القاء كلمتها أمام النواب حول حالة الاتحاد الأوروبي.

ورأت فون دير في حصول بياتريتشي (27 عاماً) على ميدالية ذهبية في الألعاب البارالمبية، انتصاراً للموهبة والتصميم والعمل، ” إنها صورة الجيل الأوروبي الجديد، فهي مؤثرة ومدافعة عن القضايا التي تؤمن بها”، وفق رئيسة المفوضية.

واعتبرت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أن إنجازات ڤيو الرياضية تعبر بشكل مباشرة عن روح مؤسسي الاتحاد وكذلك روح الجيل الأوروبي الجديد.

يذكر أن بياتريتشي ڤيو، المعروفة باسم بيبي ڤيو، كانت قد تعرضت لإصابة سحائية في صغرها ما أدى إلى بتر أطرافها، لكن الأمر لم يمنعها من متابعة مسيرة رياضية حافلة، حيث تعد من أهم المبارزات الأوروبيات والعالميات بين أصحاب الاعاقات الجسدية.

