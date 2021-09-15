برلمانية إيطالية: تركيز على لعب دور مستقل في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت برلمانية إيطالية، إلى التركيز على لعب دور مستقل لبلادها في أفغانستان.

وقالت زعيمة كتلة تيار إيطاليا حيّة في لجنة الدفاع بمجلس النواب، جوزيبينا أوكيونيرو، في تصريحات الأربعاء، إن “أولويتنا كبرلمان يجب أن تكون القدرة على التطلع إلى المستقبل، لا أن نفهم ما ستفعله أمريكا أو الصين أو روسيا، بل إلى أي مدى يمكن لإيطاليا أن تسعى للحفاظ على رسالتها كدولة ميالة للحقوق والديمقراطية”.

وأضافت أوكيونيرو، أنه “يجب أن نحلل الماضي أقل من ذلك بقليل، وعلى أية حال، أن نفعل ذلك من خلال إستراتيجية تتطلع إلى المستقبل”، مبينةً أن “أفغانستان تقدم درسًا سياسيًا وثقافيًا وعسكريًا يجب أن نضعه بالاعتبار في العلاقات مع ليبيا والمجتمع الإسلامي بأسره أيضًا”، وهو أنه “لا يمكن للحوار أن يتجاهل الوعي بوجود تنظيمات اجتماعية وسياسية ذات طبيعة قبلية”.

وأشارت البرلمانية إلى أن “السياسة هي رؤية اساساً، وبالتالي تعني ضمناً، علاقات مع دول قريبة وبعيدة، مع مجموعات وقيم عرقية مختلفة، مع ديمقراطيات وأنظمة استبدادية. إنها فرصة تاريخية لضمان أن تصبح هذه نقطة انطلاق فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه إيطاليا”.

وخلصت أوكيونيرو الى القول: “أسأل الوزراء عما يمكننا القيام به اليوم، لا لترسيخ مكانتنا في المشهد الجيوسياسي وحسب، بل للاستمرار بأن نكون أيضًا دولة ميالة للديمقراطية والحقوق”.