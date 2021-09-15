الاتحاد الأوروبي: سعي للعمل من أجل تفادي أوبئة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على عزم المفوضية التحرك على أكثر من صعيد من أجل الوقاية من أي أوبئة جديدة بعد وباء كوفيد-19.

وكانت فون دير لاين تلقي كلمة اليوم أمام البرلمان الأوروبي حول حالة الاتحاد، تحدثت فيها مطولاً عن الأزمة الصحية التي يمر بها الاتحاد والعالم بسبب تفشي الجائحة، مشددة على أن فيروس كورونا لم ينته بعد و أن العمل يجب أن يُكثف خاصة على الصعيد الدولي.

وأعلنت المسؤولة الأوروبية عن نية الاتحاد تقديم 200 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للبلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل حتى منتصف عام 2022، لتُضاف إلى الـ 250 مليون جرعة كانت قُدمت سابقاً لهذه الدول.

أما على الصعيد الداخلي، فقد أكدت فون دير لاين على الاتحاد سيُخصص 500 مليار يورو حتى عام 2027 للوقاية من أي أوبئة أخرى، حيث “نحتاج إلى اتحاد أوروبي للصحة”، حسب كلامها.

كما حرصت فون دير لاين على التحدث باسهاب عن “إنجازات” الاتحاد في إدارة الأزمة الصحية بشكل جماعي، وذلك رداً على الانتقادات الموجهة لها بعدم الكفاءة وعدم القدرة في تحفيز الدول الأعضاء وحثها على اعلاء مفهوم التضامن وعدم التحرك بفردية في إدارة الأزمة في بدايتها.

يذكر أن 70% من المواطنين الأوربيين قد تلقوا اللقاح المضاد للوباء، مع وجود فروق كبيرة بين الدول الأعضاء.

