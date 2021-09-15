إيطاليا: 73 وفاة جديدة بكوفيد-19 وتسجيل 4380 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الاربعاء تسجيل 4830 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات منذ بداية انتشار الوباء سقف الـ 130 ألف ضحية بعد الاعلان عن 73 حالة وفاة جديدة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 618 ألفا و40، توفي منهم 130 ألفا و100.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 72 وفاة والاصابات 4021 إصابة، فيما صعد معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 1.3% إلى 1.5%.

وتراجع عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 14 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 540 مريضا، وكذلك عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بخروج 37 مريضا منها، ليصبح عددهم اليوم 4128.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و369 ألفا و543 بعد شفاء 8 آلاف و606 شخصا بين أمس واليوم.