نقابيون: الحكومة ستفرض إلزامية الشهادة الخضراء بأماكن العمل اعتبارا من منتصف أكتوبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن ممثلو النقابات العمالية الايطالية مساء اليوم الاربعاء أن الحكومة تعتزم فرض إلزامية الشهادة الصحية الخضراء (غرين باس) الخاصة بوباء كوفيد-19 على العاملين في القطاعين العام والخاص اعتبارا من منتصف تشرين الاول/أكتوبر وعقوبات لمن يدخل أماكن العمل لعدة أيام متتالية بدون هذه الشهادة الصحية.

وقال قادة النقابات الوطنية الثلاث الكبرى (Cgil-Uil-Cisl)، في أعقاب اجتماع مع رئيس الوزراء ماريو دراغي بقصر (كيجي)، “أبلغتنا الحكومة أنها ستصدر مرسومًا بجعل الشهادة الخضراء إلزامية في أماكن العمل العامة والخاصة”، مشيرين إلى أنهم طالبوا بتوفير إختبارات مجانية حتى نهاية العام الحالي للكشف عن الفيروس لكل العاملين قبل دخولهم إلى أماكن عملهم.

ويتم إصدار الشهادة الصحية الخضراء للذين تلقوا اللقاحات المضادة للوباء أو لديهم اختبارات سلبية تثبت خلوهم من الفيروس.