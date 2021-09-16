وزير البيئة الإيطالي: أخذ جميع التقنيات الممكنة بعين الاعتبار لأجل المستقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني إلى “أخذ جميع التقنيات الممكنة في مجال الطاقة بعين الاعتبار، لأجل المستقبل”، بشأن اللجوء لاستخدام الطاقة النووية.

وأضاف الوزير تشينغولاني في تصريحات إذاعية الخميس، أنه “لم أغير أي فكرة، بعد الاجتماع مع جوزيبي كونتي ووزراء حركة خمس نجوم، تبقى الأمور في الأطر التي أوصيت بها: لقد أخبرت طلاب إحدى المدارس أن في الوقت الحالي هناك أربع دول تدرس مصادر طاقة بديلة تسمى مفاعلات الجيل الرابع، وقلت إنها ليست ناضجة”.

وذكر الوزير أنه “ربما سوف نفهم في العقد القادم ما إذا كانت هذه المفاعلات ملائمة وآمنة”، وكذلك “إذا كانت تستلزم متطلبات مثيرة للاهتمام”، مؤكدا أنه “سيكون من المهم أن نفهم ما إذا كان يمكن استخدامها”.

وبالنسبة لتشينغولاني، “يجب أن ننظر إلى جميع التقنيات الممكنة للمستقبل، مشكلة تغير المناخ قائمة؛ وعلينا أن ننظر إلى ما يفعله الآخرون”. على أية حال “لا يمكننا فعل أي شيء نووي اليوم، فلدينا استفتاء يقول لا التقنيات القديمة، وتلك الجديدة ليست موجودة حالياً”.