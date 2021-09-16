أساقفة سويسرا: لا يحق لأحد أن ينقل عدوى الوباء للآخرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أطلق أساقفة سويسرا دعوة إلى الكهنة والمؤمنين لتلقي التطعيم ضد وباء كوفيد 19، مؤكدين أنه “ليس من حق أي شخص أن ينقل العدوى للآخرين”.

وأضاف مجلس الأساقفة الملتئم بمدينة فييج (جنوب) في اللقاء السنوي العادي، في مذكرة نشرتها خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، أن “من الضروري تقديم شهادة المرور الخضراء للمشاركة بالاحتفالات الدينية والاجتماعات الكنسية والدينية الأخرى كلما تجاوز عدد الحاضرين الـ50 شخصًا”.

وأشار الأساقفة إلى أن “هذه علامة واضحة على أن الوباء لم ينته بعد، وأن التضامن وحده هو الذي يجعل من الممكن التغلب عليه”، كما استشهدوا بـ”قول البابا فرنسيس إن التطعيم هو عمل محبة”.

وشدد مجلس الأساقفة على ضرورة “إرساء أسس محبة الذات، الأقارب والأصدقاء والحب بين الشعوب”، مبيناً أن “من خلال إيماءات بسيطة، يمكننا جميعًا المساهمة في تغيير المجتمع وتحسينه”. لذلك يشجع الأساقفة السويسريون “جميع الكهنة، مسؤولي الكنائس والمؤمنين على التطعيم ضد فيروس كورونا”.