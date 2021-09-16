ميلوني: استخدام إيطاليا للغرين باس يخالف توجيهات الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقدت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني نية الحكومة الايطالية فرض إلزامية الشهادة الصحية الخضراء الخاصة بوباء كوفيد-19، ما يسمى بـ”الغرين باس”، اعتبارا من منتصف الشهر القادم في أماكن العمل بالقطاعين العام والخاص.

وأشارت ميلوني، في تصريح للقناة السابعة (La7) إلى أن “إيطاليا تستخدم الغرين باس بما يخالف توجيهات الاتحاد الأوروبي، وقالت “عندما أقر الاتحاد الأوروبي الغرين باس، كتب صراحة النص الخاص به أنه لا يمكن أن يصبح أداة للحد من حركة وحرية الأشخاص ويخاطر بخلق تمييز بين الملقحين وغير الملقحين. الاتحاد الأوروبي قال ذلك بوضوح “.

وفي إشارة الى فرنسا التي سبقت إيطاليا في قرار إلزامية الشهادة الصحية الخضراء، قالت “دراغي يتفق فقط مع ماكرون ، وأنا أتفق مع أنجيلا ميركل وبقية أوروبا والعالم، لأنه لا توجد دولة آخرى في العالم، باستثناء إيطاليا وفرنسا، تستخدم الغرين باس بهذا النهج”.