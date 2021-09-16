مبادرات جناح إيطاليا بإكسبو دبي تشمل ريادة الأعمال والتعاون والمساواة بين الجنسين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعت شبكة (Sacru) للجامعات الكاثوليكية إلى تشجيع جيل جديد من رواد الأعمال ذوي التأثير الاجتماعي القوي في إفريقيا، في إطار نموذج التعاون الجامعي الذي روجت له الشبكة، في إطار مشروع لتسهيل وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار والسلطة.

هذه هي المبادرات الثلاث التي ستميِّز مشاركة جامعة القلب الأقدس الكاثوليكية في الجناح الإيطالي لإكسبو 2020 دبي، والتي قدمها رئيس الجامعة فرانكو أنيللي خلال حدث “مسارات للحوار بين الثقافات نحو إكسبو دبي” في مقر جامعة ميلانو.

وأوضح أنيللي أن الأمر يتعلق بـ” ثلاثة أحداث مرتبطة على نطاق دولي وذات اتصال بالأسابيع المواضيعية لمعرض إكسبو دبي الذي يفتتح في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل”. وأوضح أن “الحوار بين الثقافات والبعد العالمي جانبان تشترك فيهما الجامعات والمعارض العالمية”، وهما “عنصران يمكنهما تعزيز النمو الاجتماعي والثقافي والاقتصادي”.

وقال رئيس الجامعة، “حرمنا الجامعي يُعدّ مكانًا متميزًا لإقامة الحوارات، لا سيما في أبعادها المتعددة الثقافات”. وأشار إلى أن “مبادرات مثل هذه اليوم، تمثل بالفعل فرصة ثمينة لهذا العمل التربوي للتنشئة على الحوار”.