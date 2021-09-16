بوريل: التحالف الأمريكي– البريطاني-الأسترالي يدل على أهمية استراتيجيتنا نحو منطقة المحيط الهندي-الهادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن التحالف المعلن يوم أمس بين الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا والمملكة المتحدة بشأن التعاون العسكري في منطقة المحيط الهندي – الهادئ، يدل على أهمية العمل من أجل الدفع باتجاه تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية الجديدة تجاه هذه المنطقة.

ثار بوريل الموضوع خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل لعرض الاستراتيجية الأوروبية الجديدة تجاه منطقة المحيط الهندي – الهادئ (المنطقة الممتدة من مدغشقر إلى اليابان).

ووصف بوريل بـ “المؤسف” عدم استشارة أو اعلام الأطراف الأوروبية بموضوع هذا التحالف المُسمى (AUKUS)، وقال: “لست بالتأكيد سعيداً بهذا الأمر، ولكن الأحداث تدل مرة أخرى على أهمية تحقيق استقلالنا الاستراتيجي”.

واعتبر بوريل أن الوقت لا زال مبكراً بالنسبة للأوروبيين للإعلان عن موقف من هذا التحالف، مؤكداً أن الأمر يحتاج للوقت من أجل دراسته ومعاينة أثاره.

لكنه شدد على أن ما حدث لن يؤثر على العلاقات الأوروبية – الأمريكية، مؤكدا أن هذه العلاقات تقدمت كثيراً من الإدارة الأمريكية الجديدة.

كما عبر بوريل عن تفهمه لشعور السلطات الفرنسية بالإحباط، بسبب الغاء صفقة تسليم 12 غواصة لصالح استراليا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعد استراتيجية مفصلة لمنطقة الهندي والهادئ بهدف تعزيز الوجود الأوروبي في هذه المنطقة، باعتبار أن الاستثمارات الأوروبية فيها تصل ضعف الاستثمارات الأمريكية هناك.