الاتحاد الأوروبي يعرض استراتيجيته الجديدة حول منطقة المحيط الهندي–الهادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن استراتيجية أوروبية جديدة تجاه منطقة المحيط الهندي – الهادئ، قائمة على التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية.

وشرح بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، بإسهاب الامتيازات التي يمكن أن يجنيها الاتحاد الأوروبي من انخراطه في هذه المنطقة، موضحاً أن دولها تنظر إلى التكتل الموحد بوصفه شريك يستحق الثقة ويتمتع بالمصداقية.

ويرى الأوروبيون أن الانخراط في منطقة المحيط الهندي – الهادي التي تحتدم فيها الصراعات الدولية سيساعد على الإبقاء على النظام الدولي القائم على القواعد والانفتاح التجاري.

وركز بوريل على أهمية أن تعمل دول ومؤسسات الاتحاد على الحفاظ على الأمن البحري في هذه المنطقة باعتبارها ممراً لنسبة كبيرة من السفن التجارية المتجهة نحو أوروبا.

وتقوم الاستراتيجية الأوروبية، حسب كلام المسؤول الأوروبي، على تعزيز التعاون القائم حالياً بين دول الاتحاد ودول هذه المنطقة وتوسيع آفاقه ليشمل مجالات استراتيجية وأمنية ومناخية وصحية جديدة.

لكن المسؤول الأوروبي أقر بأن الأمر لن يكون سهلاً، خاصة في ظل وجود العديد من القوى المتصارعة على المنطقة وتفاوت اهتمام ومصالح الدول الأعضاء بها.

ويأتي الإعلان الأوروبي تزامناً مع اعلان كل من الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا وبريطانيا عن عقد حلف استراتيجي عسكري للتعامل مع التحديات التي يفرضها النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهندي – الهادي. وفي هذا الصدد، قال بوريل:” تثبت الأحداث مرة أخرى، أهمية عرضنا وضرورة أن نعمل على استقلالنا الاستراتيجي”، معربا عن أسفه لعدم قيام الأطراف المنخرطة بالتشاور أو اعلام الاتحاد الأوروبي بما جرى.

لكنه أكد أن الأمر لن يضع العلاقات بين بروكسل وواشنطن موضع الشك.

يذكر أن منطقة المحيط الهندي الهادي تمثل 60% من الناتج الإجمالي العالمي وتعتبر الوجهة الثانية للصادرات الأوروبية وتشكل الاستثمارات الأوروبية فيها ضعف استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية.