لاغارد: الاقتصاد الاوروبي يتعافى بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فرانكفورت- اشارت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد إلى أن إقتصاد التكتل الموحد “يتعافى بشكل أسرع مما كنا نتوقع”.

وقالت، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إنه “نتيجة لذلك، قمنا برفع تقديراتنا بشكل كبير”، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، “فإن توقعاتنا لهذا العام نموه بأكثر من 5%”، مع شيء “إضافي مهم” وهو أن “يتبعه نمو بمعدل 4.6% العام المقبل”.

أما بالنسبة للسنوات التالية-تضيف لاغارد-، فإنه “من المتوقع عودة منطقة اليورو إلى اقتصاد ما قبل انتشار فيروس كورونا”.

وقالت، على أي حال، “هذا العام يسير بشكل أسرع مما كنا نظن، لدرجة أننا سنستعيد مستويات ما قبل كوفيد قبل نهاية عام 2021″، بينما كانت التوقعات الاكثر تفاؤلا أن يحدث ذلك في بداية عام 2022.