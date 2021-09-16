فاوتشي يثمن إدارة الحكومة الايطالية لأزمة كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أثنى كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي على إدارة الحكومة الايطالية لوباء كوفيد-19.

وقال الخبير الامريكي، في لقاء بمقر إقامة السفيرة الايطالية لدى واشنطن، ماريانجلا زابّيا، إن “إيطاليا تعمل بشكل جيد، أفضل من الولايات المتحدة، لقد أصبحت الآن نموذجًا للعالم”.

واشار على وجه الخصوص الى تقدم حملة التطعيم الوطنية الايطالية ضد الوباء، حيث تبلغ النسبة المئوية للأشخاص فوق سن 12 عامًا الذين تم تحصينهم بالكامل ما يقرب من 75%، مقارنة بـ 54% في الولايات المتحدة (63% بجرعة واحدة على الأقل).