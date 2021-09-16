إيطاليا: 67 وفاة جديدة بكوفيد-19 وتسجيل 5117 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الخميس تسجيل 5117 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية وكشفت عن 67 حالة وفاة جديدة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 623 ألفا و155، توفي منهم 130 ألفا و167.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 73 وفاة والاصابات 4830 إصابة، فيما صعد معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 1.5% إلى 1.7%.

وتراجع عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 9 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 531 مريضا، وكذلك عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بخروج 110 مريضا منها، ليصبح عددهم اليوم 4018.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و376 ألفا و646 بعد شفاء 7 آلاف و193 شخصا بين أمس واليوم.