الحكومة الايطالية تقر بالاجماع إلزامية الغرين باس اعتبارا من 15 أكتوبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أقر اجتماع لمجلس الوزراء الايطالي اليوم الخميس بالاجماع مرسوم الشهادة الصحية الخضراء الخاصة بوباء كوفيد-19، ما يسمى بـ”الغرين باس”، والذي يلزم العاملين في القطاعين العام والخاص الحصول على شهادة تطعيم أو اختبار سلبي لدخول أماكن عملهم.

المرسوم يسري مفعوله من 15 تشرين الاول/أكتوبر القادم حتى 31 كانون الاول/ديسمبر من هذا العام، موعد إنتهاء حالة الطوارئ الصحية.

وحسب مسودة للمرسوم، سيتم اعتبار العاملين الذين يصلون إلى مكان عملهم بدون الشهادة الصحية الخضراء “غائبين غير مبررين”، كما ستفرض غرامات مالية (من 600 إلى 1500 يورو) على الذين يتسللون الى مواقع عملهم بدون هذه الشهادة وكذلك على أصحاب العمل.

وستوفر الحكومة الايطالية اختبارات الكشف عن الفيروس بأسعار زهيدة، كما سيتم إصدار الغرين باس لأولئك الذي يتلقون الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لـ كوفيد-19، دون الانتظار لمدة 15 يومًا.

وتسعى الحكومة الايطالية من هذه الخطوة لتسريع حملة التطعيم الوطنية وتحصين 44 مليون مواطن (81% من مجموع السكان فوق 12 عاما) بنهاية الشهر القادم للتوصل الى ما وصفتها “المناعة الاجتماعية”.

ووفقًا للبيانات الحكومية، هناك 13.9 مليون عامل لديهم بالفعل الشهادة الصحية الخضراء، وما زال 4.1 مليون آخرين لا يملكونها.