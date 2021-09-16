وزير العمل الايطالي: لا عقوبة فصل للعاملين الرافضين للقاحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير العمل في الحكومة الايطالية، أندريا أورلاندو أن عدم إقتناء شهادة التطعيم الصحية الخضراء (غرين باس) لا يجيز فصل العاملين من وظائفهم.

وقال، في مؤتمر صحفي مع وزراء آخرين بالحكومة مساء الخميس “لا يمكن أن تكون هناك عقوبة الفصل لمن يرفضون تلقي اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 أو لا يخضعون لإختبارت الفيروس”.

وأضاف “العقوبة هي توقيفهم عن العمل”، وعندما تنتهي هذه الازمة الصحية “سيعود الجميع إلى أماكن عملهم”.

وقد أقر مجلس الوزراء الايطالي في وقت سابق اليوم بالاجماع مرسوم الشهادة الصحية الخضراء والذي يلزم العاملين في القطاعين العام والخاص الحصول على شهادة تطعيم أو اختبار سلبي لدخول أماكن عملهم. المرسوم يسري مفعوله من 15 تشرين الاول/أكتوبر القادم إلى 31 كانون الاول/ديسمبر من هذا العام، موعد إنتهاء حالة الطوارئ الصحية.

وحسب مسودة للمرسوم، سيتم اعتبار العاملين الذين يصلون إلى مكان عملهم بدون الشهادة الصحية الخضراء “غائبين غير مبررين”، كما ستفرض غرامات مالية (من 600 إلى 1500 يورو) على الذين يتسللون الى مواقع عملهم بدون هذه الشهادة وعلى أصحاب العمل الذين لا يتحققون من ذلك.

ووفقًا للبيانات الحكومية، هناك 13.9 مليون عامل لديهم بالفعل الشهادة الصحية الخضراء، وما زال 4.1 مليون آخرين لا يملكونها.