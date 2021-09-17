إيطاليا: قمة مجموعة العشرين حول أفغانستان قائمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو أن القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين الخاصة بالشأن الافغاني قائمة، وستنعقد بعد نهاية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال دي مايو لصحيفة (لا ريبوبليكا) “سيعقد اجتماع لمجموعة العشرين على مستوى وزراء الخارجية للتحضير للقمة الاستثنائية بين القادة”، مشيرا إلى أن بلاده، الرئيس الدوري للمجموعة، طلبت “مشاركة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية بأفغانستان” في القمة المرتقبة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الدبلوماسية الايطالية أن الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان ‘ليس على الطاولة”، وقال: “أراه بعيدًا جدًا’. وأعاد دي مايو التأكيد على أنه “يتعين علينا تعزيز الأمن الدولي من خلال مكافحة الإرهاب، أيضا بحماية البلدان المجاورة التي قد تتعرض لخطر المعاناة من الأزمة الأفغانية”، كما “يجب علينا تقديم المساعدة للاجئين والمشردين بطريقة منسقة، وضمان تنقل الناس وسلامتهم”.