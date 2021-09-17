وكالة فيتش ترفع تقديراتها بشأن نمو الاقتصاد الايطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفعت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في عام 2021، متوقعة نموًا بنسبة 5.7% ، عوضا عن الـ4.8% المعلنة في تقريرها السابق في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وعزت وكالة التصنيف الائتماني تقديراتها المتفائلة الجديدة إلى “النمو القوي للغاية” للاقتصاد الايطالي في الربع الثاني من العام، والذي ارتفع خلاله الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، الذي فاق التوقعات السابقة لـ (فيتش) التي كانت بنسبة 1.4%.

ورأى تقرير الوكالة عن آفاق الاقتصاد بأن الانتعاش الأسرع من المتوقع للنشاط الاستهلاكي بعد انتهاء القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد-19، كان “عاملاً رئيسياً” في تسارع وتيرة النمو في إيطاليا، متوقعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في عام 2022 ليتباطأ إلى 2.2% في عام 2023.