بينيت: “اتفاقيات ابراهيم” فصل جديد في تاريخ السلام بالشرق الاوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت إن “اتفاقيات ابراهيم” تشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان لمناسبة مرور عام على توقيع “اتفاقيات إبراهيم” بالبيت الابيض العام الماضي.

وقال: “بعد مرور عام على اتفاقيات إبراهيم، ترحب دولة إسرائيل بإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين”.

وأضاف: “هذه هي اتفاقيات غير مسبوقة تشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط”،

وتابع: “أود أن أشكر قيادة الإمارات والبحرين على شجاعتها وجرأتها اللتين سمحتا بإقامة العلاقات الدبلوماسية واشكر الإدارة الأمريكية التي سعت ودعمت ووسطت دون هوادة من أجل إنجاح ذلك”.

ولفت الى أن “العلاقات بين دولنا توجد مجرد في بدايتها ولكنها قد حققت لغاية الآن ثمارا كثيرة”.

وقال بينيت: “حكومة إسرائيل برئاستي ستواصل تطبيق هذه الاتفاقيات سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، من أجل مستقبل اطفالنا”.