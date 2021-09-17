مشاركة أوروبية رفيعة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يشارك كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية اورسولا فون دير لاين، والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، في اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم في نيويورك.

وستتم مشاركة المسؤولين الأوروبيين في أنشطة هذه الدورة إما عبر الحضور المباشر أو عبر الفيديو وذلك بسبب الإجراءات الصحية الرامية للتعامل مع تفشي وباء كوفيد-19.

ومن المقرر أن يشارك ميشيل وفون دير لاين في اجتماع عال المستوى يوم الاثنين القادم حول التحديات المناخية، حيث “سيركزان على تصميم الاتحاد خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة %55 حتى عام 2030″، حسب بيان المفوضية الصادر اليوم بهذا الشأن.

وسيطالب المسؤولان الأوروبيان باقي الشركاء الدوليين ببذل جهود حثيثة للتعامل مع تحديات التغير المناخي.

كما سيلتقي المسؤولون الأوروبيون الثلاثة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث سبل دعم التعاون بين الاتحاد والمنظمة الأممية خاصة في مجال الاستجابة للأزمات الإنسانية والأمنية.

بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، من المقرر أن يجري المسؤولون الثلاثة لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف يبحثون خلالها مع قادة مختلف الدول القضايا الدولية الجيوسياسية الملحة.