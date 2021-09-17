إيطاليا: استمرار تدفقات الهجرة طوال الليل على جزيرة لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن ليلة حافلة بتدفقات الهجرة على جزيرة لامبيدوزا، التي وصل إليها ما مجموعه 108 أشخاص من خلال ثلاث عمليات رسوّ.

وأوضحت المصادر أن “قارب الهجرة الأول الذي يحمل على متنها 7 تونسيين، تمكن من الوصول إلى الجزيرة بشكل مباشر”، حيث “رصد عناصر الدرك (كارابينييري) ركابه عند منتصف الليل تقريبًا، قرب الرصيف التجاري”.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه “على بعد حوالي 3 أميال بحرية عن كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، اعترض رجال قوات خفر السواحل قاربًا يحمل على متنه 87 مهاجراً من جنسيات مختلفة، من بينهم امرأة واحدة”.

وتابعت: “من ناحية أخرى، تعقب زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل 14 رجلا مصرياً على متن قارب صغير بطول 6 أمتار، على بُعد ميلين بحريين عن سواحل الجزيرة، حيث تم نقل المهاجرين من على متنه وترك القارب يبحر على غير هدى”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “بعد اجراء الفرز الصحي الأول لجميع المهاجرين، تم الأمر بنقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “جزيرة لامبيدوزا شهدت يوم أمس أربع عمليات رسوّ أخرى حملت إليها 172 مهاجراً”، وأنه “على متن القارب الأخير الذي تم اعتراضه، كان هناك 101 مهاجر من غامبيا، المغرب ومصر، بينهم 21 قاصرًا، 20 منهم غير مصحوبين بذويهم”.