متحدث أوروبي يفند تقارير حول نية هولندا توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – فند المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التقارير التي تحدثت عن نية هولندا تدعيم تعاونها مع بريطانيا في مجال الدفاع والأمن.

وأشار بيتر ستانو، في تصريحات له اليوم، إلى أن هذه التقارير لا تعكس الحقيقية، “إذ لا بد لأي توجه نحو التعاون مع المملكة المتحدة في مجالات السياسة الخارجية والدفاع أن يكون محل نقاش وتوافق مسبقين بين الدول الأعضاء في الاتحاد وهذا ما لم يحصل”، حسب كلامه.

وأعاد المتحدث التذكير بما قاله ممثل السياسة الخارجية الأوروبية سابقاً حول مصلحة الاتحاد في إقامة تعاون مع المملكة المتحدة في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع، مشيراً إلى أن الموقف لم يتغير.

وبين المتحدث أن الأوروبيين جاهزون لمثل هذا الأمر وينتظرون إشارات إيجابية من الطرف البريطاني.

يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والتي نظمت العلاقة بين الثنائية بعد خروج الاخيرة من التكتل الموحد لم تتضمن حديثاً عن التعاون في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والأمن.