وزير بلجيكي: زيادة واضحة بأعداد طالبي اللجوء الأفغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد وزير الهجرة واللجوء البلجيكي سامي مهدي، أن عدد طالبي الحماية الدولية في بلاده قد ازداد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار مهدي، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، إلى أن السلطات المختصة سجلت 2862 طلب حماية دولية خلال شهر آب/أغسطس الماضي وحده، بزيادة قدرها 470 طلباً عن الشهر الذي سبقه.

وأوضح ان 55% من الطلبات الإضافية تعود لأشخاص يحملون الجنسية الأفغانية، وقال: ” لن يتلق طالبو الحماية الدولية من الأفغان موافقة أتوماتيكية، وعليهم اتباع الإجراءات المعتادة”.

وشدد المسؤول البلجيكي على أن الهيئات المختصة تعكف على دراسة طلبات الحماية الدولية وتتعامل معها حالة بحالة.

يذكر أن بلجيكا كانت طالبت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالعمل على إعداد مقاربة مشتركة للتعامل مع احتمال تدفق اللاجئين الأفغان على دول التكتل بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم منتصف الشهر الماضي.