غويريني يدعو لدفاع أوروبي مشترك لتقوية حلف ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي- اشار وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني اليوم الجمعة إلى أن حلف شمال الاطلسي (ناتو) “مثّل لأكثر من 70 عامًا مظلة الردع التي تحمي أوروبا”.

وأضاف، في حفل الذكرى السبعين لتواجد (ناتو) في إيطاليا بمقر قيادة الجناح الجنوبي للحلف بمدينة نابولي، “هناك حاجة اليوم إلى أوروبا قوية وموحدة وشجاعة من أجل ناتو أكثر كفاءة”.

ورأى الوزير أنه “من الضروري، اليوم أكثر من أي وقت مضى، اتخاذ قفزة سياسية نوعية والتفكير في الدفاع الأوروبي لتقوية الركيزة الأوروبية للحلف الأطلسي”، ملفتا إلى أن “الطموح الذي يجب أن نسعى إليه هو تشكيل بنية دفاعية جديدة تتمحور حول التعاون الفعال والتكميلي بين حلف ناتو أكثر حداثة واتحاد أوروبي أقوى”.

وقال “نحتفل اليوم بالعلاقة عبر الأطلسي التي، حتى قبل أن تكون اقتصادية وتجارية وعسكرية، تقوم على القواسم المشتركة لقيم الديمقراطيات الليبرالية”.