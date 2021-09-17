مجلس الدولة الإيطالي: فرض الغرين باس شرعي لا ينتهك الخصوصية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مجلس الدولة الإيطالي، أن فرض بطاقة المرور الخضراء (غرين باس) أمر مشروع ولا ينتهك قواعد الخصوصية.

وفي إطار إعلانه كإجراء احترازي، جدد المجلس صلاحية وفعالية الأحكام التنفيذية (مرسوم رئيس الوزراء الصادر في 17 حزيران/يونيو 2021) الخاصة بالنظام الذي يركز على فرض شهادة المرور الخضراء.

وأكد المجلس “قرار المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة لاتسيو رقم 4281/2021، الذي رفض اعتراض 4 مواطنين غير مُلقحين، الذين يرون أن آلية احتواء الوباء التي حددها المشرّع الوطني قد تؤدي إلى المساس بسرية المعلومات الصحية، مخالفة للتشريع الأوروبي بشأن حماية البيانات الصحية”.

وجد القرار الاحترازي أنه، “على أية حال، نظرًا لعدم إثبات حقيقة التحيز الذي اشتكى منه المتقدمون بالاعتراض، أو المساس بحق تقرير المصير للمواطنين الذين يختارون عدم التطعيم، فإن المصلحة العامة تكمن في تنفيذ التدابير المقررة من خلال استخدام بطاقة المرور الخضراء، مع الأخذ بالاعتبار، هدفها المتمثل بالانتعاش التدريجي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية أيضًا”.

وخلص المجلس إلى القول إنه “في أي حال، يمكن للمحكمة الإدارية من حيث نطاق صلاحيتها، التحقيق في القضايا المتعلقة بالتنظيم الأوروبي بشأن البيانات الصحية”.