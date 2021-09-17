المناخ والهجرة وكوفيد محور لقاء البابا والرئيس الإيرلندي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم الجمعة رئيس الجمهورية الإيرلندية مايكل هيغنز مع عقيلته والوفد المرافق له.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد “جاء في بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الضيف الإيرلندي قد اجتمع لاحقا وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، بحضور أمين سر العلاقات مع الدول المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر”.

وأضاف البيان أن “المحادثات الودية تطرقت إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها الهجرة وحماية البيئة، مع إيلاء اهتمام خاص بمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ الذي سيُعقد في غلاكسو”.

وخلص البيان الى القول، إنه “تمَّ التطرّق خلال المحادثات أيضاً إلى تبعات وباء كوفيد 19 ومستقبل أوروبا؛ وفي الختام توقف الطرفان عند موضوع تعزيز عمليّة السلام في البلاد”.