الرئيس الإيطالي يشيد بالتزام بلاده بعمليات الإجلاء من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – أشاد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا بالالتزام الكبير من جانب بلاده بعمليات الإجلاء من أفغانستان.

وفي حديثه خلال حفل الذكرى السبعين لتواجد حلف شمال الأطلسي في إيطاليا، بمقر قيادة الجناح الجنوبي لـ(ناتو) بمدينة نابولي، أضاف الرئيس ماتاريلا، أن “إيطاليا تشعر بالفخر لاستضافة بنية تحتية هامة للحلف على أراضيها، وأود أن أشكر قائد القوات على المساهمة الكبيرة التي قدمتها قيادة القوة المشتركة”.

وأشار ماتاريلا إلى أن، هذه القوات “أعطت ولا تزال تقدم كثيراً من أجل السلام والاستقرار”، وقد “تمكنت هذه القيادة من إدارة العمليات المعقدة التي نفذها حلف شمال الأطلسي في المنطقة، وتوفير ترتيبات فعالة وملموسة بشكل فوري”.

وذكّر رئيس الدولة بأن “الاعتراف بكفاءة هؤلاء الرجال وتقديرهم، تم مرة أخرى خلال المراحل الدقيقة لسحب الوحدات من أفغانستان، فضلاً عن عمليات الإجلاء المعقدة واستقبال ما يقرب الألفي مواطن أفغاني ممن عملوا مباشرة مع الناتو على مدى أكثر من عشرين عامًا من حضوره في هذا البلد”.