الحكومة الإيطالية تؤكد قطع رواتب العمال من اليوم الأول لعدم تقديم الغرين باس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت الحكومة الإيطالية إلزامية بطاقة المرور الخضراء للذهاب إلى العمل بالنسبة لكل من موظفي الإدارات العامة والعاملين في القطاع الخاص.

ونص مرسوم الحكومة الذي أقره اجتماع مجلس الوزراء، على أنه “خلافاً لما سلف ذكره، لن يتم صرف الأجور للموظفين منذ اليوم الأول الذي يذهب فيه الشخص إلى العمل بدون الشهادة الخضراء”.

وأشار إلى أنه على وجه التحديد “فيما يتعلق بالقطاع العام: سيتم اعتبار الموظفين الذين سيبلغون أنهم لا يمتلكون الغرين باس أو الذين لن يتمكنوا من إبرازه عند دخولهم إلى محل العمل، غائبين بشكل غير مبرر حتى تقديم الشهادة الخضراء”، وأختتم مبينا أنه “بعد خمسة أيام من الغياب، سيتم تعليق الموظف عن العمل”.

هذا ويسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من 15 تشرين الاول/أكتوبر القادم، وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر من العام الجاري، موعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية.

ووفقًا للبيانات الحكومية، فإن هناك 13.9 مليون عامل بحوزتهم الشهادة الصحية الخضراء بالفعل، لكن ما يزال هناك 4.1 مليون آخرين يفتقرون إليها.