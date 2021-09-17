ناتو: دور أساسي لإيطاليا بإجلاء الناس من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال حلف شمال الأطلسي (ناتو) على لسان نائب أمينه العام، ميرتشا دان جيوانا، إن “إيطاليا كانت من آخر الدول التي تركت أفغانستان في آب/أغسطس الماضي، ولعبت دورًا رائدًا في إجلاء أشخاص عديدين من البلاد، بما في ذلك ما يقرب الخمسة آلاف أفغاني، وإيصالهم إلى بر الأمان”.

كما أثنى جيوانا، في خطابه ألقاه اليوم الجمعة في نابولي (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) لمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس قاعدة ناتو في إيطاليا، على العمل التنسيقي “الحيوي” الذي قام به سفير إيطاليا لدى الحلف، ستيفانو بونتيكورفو، الذي يشغل أعلى منصب مدني في الناتو بأفغانستان”.

وأضاف نائب أمين عام ناتو أن إيطاليا “تلعب دوراً أساسياً في الحلف بأوروبا، وكذلك في الحفاظ على الأمن الدولي، وهي من المساهمين الرئيسيين في مهمات وعمليات الناتو”، فهي “تشارك في مهمة تدريب القوات العراقية”، كما “ستقود قريباً جهود حفظ السلام في كوسوفو، وتسهم بزيادة الاستقرار في منطقة غرب البلقان، وتشارك بردع الصراع وحفظ السلام في إطار نشر القوات في لاتفيا ورومانيا، فضلا عن “ضمان أمن المجال الجوي لأيسلندا والجبل الأسود”.

وذكّر جيوانا بأن “القوات الإيطالية كانت في أفغانستان لمدة عشرين عاما، مما يدل على الشجاعة والمهنية التي حاربت بهما الإرهاب الدولي”، واختتم مؤكداً “تكريم تضحياتهم وتضحيات كل من ضحى مثلهم بحياته طوال هذه الفترة”.