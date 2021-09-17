لابيد: سأزور البحرين نهاية الشهر الجاري كأول وزير إسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أنه سيقوم نهاية الشهر الجاري بزيارة الى البحرين، لتكون أول زيارة لوزير إسرائيلي الى المملكة الخليجية.

وقال لابيد في لقاء افتراضي بادر اليه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن لمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقيات إبراهيم في البيت الأبيض: “في نهاية الشهر الجاري سأقوم بزيارة الى البحرين وسأكون بذلك أول وزير إسرائيلي يزور البحرين”.

وكان السفير البحريني خالد الجلاهمة سلم قبل أيام أوراق اعتماده الى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كأول سفير بحريني في تل ابيب.

وبهذا الصدد قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في اللقاء الافتراضي اليوم إن هذه الخطوة كانت باتجاه علاقات دبلوماسية كاملة بين بلاده وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إن واشنطن “تشجع المزيد من الدول على التطبيع مع إسرائيل”. وأعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد في تعزيز العلاقات المتنامية لإسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وتعميق علاقات إسرائيل مع مصر والأردن.

وقال بلينكن “نريد توسيع دائرة الدبلوماسية السلمية”. وأردف: “نحن نبني على هذه العلاقات والتقدم لتحسين حياة الفلسطينيين والتقدم نحو دفع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون تدابير متساوية من الحرية والأمن والفرص والكرامة”.

من جهته، اعرب وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد عن انضمام المزيد من الدول الى اتفاقيات التطبيع وقال إن “اتفاقيات إبراهيم هي ناد مفتوح لمن يريد الانضمام اليه”.

وكان قد شارك في اللقاء أيضا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والمستشار السياسي للرئيس الاماراتي أنور قرقاش.