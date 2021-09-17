إيطاليا: 4552 إصابة و66 حالة وفاة بكوفيد اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “4552 إصابة بفيروس كورونا سجلت في أرجاء إيطاليا اليوم الجمعة”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “منذ يوم أمس، تم تسجيل 66 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 130,233 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الـ24 ساعة الماضية، تم اجراء 284,579 تحليل كشف عن العدوى، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 1.59٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم نقل 3989 شخصًا إلى المستشفى بسبب ظهور الأعراض عليهم”، وهم “أقل بفارق 29 شخصاً مقارنة بيوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد نزلاء وحدات العناية المركزة آخذ في التناقص، وقد وصل إلى 525 حالة”، أي “بحاصل 6 حالات أقل مما كان عليه بالأمس”.

وخلصت نشرة الوزارة الى القول إنه “تماثل للشفاء 6549 شخصاً منذ يوم أمس”، ليصل “بذلك العدد التراكمي للمتعافين إلى 4,383,195 منذ بداية انتشار الوباء”.