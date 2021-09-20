نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية الايطالي بنيويورك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-سيشارك وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو ، على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الاسبوع، في عدة اجتماعات تتعلق بالأوضاع في أفغانستان وليبيا وأزمة جائحة كوفيد-19وإصلاح مجلس الامن الدولي.

كما يتضمن جدول أعمال الوزير لقاءات جانبية مع كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غويتريش ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة، وزير خارجية المالديف عبد الله شهيد.

ووفق مذكرة صدرت في روما، سيتم تنظيم حدثين مخصصين لأفغانستان بمبادرة من الخارجية الايطالية. الأول سيركز على النساء والفتيات الأفغانيات وعلى الحاجة إلى حماية التقدم المحرز حتى الآن في مجال تأكيد وتعزيز حقوقهن. الحدث الثاني هو اجتماع وزاري برئاسة دي مايو للتحضير لقمة مجموعة العشرين الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات حول أفغانستان.

كما سيترأس دي مايو بالاشتراك مع نظيريه الألماني والفرنسي اجتماعا حول ليبيا في إطار عملية برلين. وكذلك الاجتماع الوزاري لمجموعة “متحدون من أجل الإجماع” حول عملية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما سيشارك في قمة مجموعة الحوكمة العالمية (3G) بصفة إيطاليا الرئيس الدوري لمجموعة العشرين.