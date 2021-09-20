ستولتنبرغ يشارك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد هذا الأسبوع في نيويورك.

وأشار بيان صادر عن الحلف إلى أن يانس ستولتنبرغ سيتوجه إلى نيويورك في الفترة ما بين 21 و23 أيلول/سبتمبر الحالي، حيث سيحضر الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة كما سيجري العديد من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي الدول المشاركة.

هذا ومن المفترض أن يحتل الموضوع الأفغاني والتعاون بين الحلفاء مكاناً هاماً على جدول اعمال ستولتنبرغ، الذي سيركز أيضاً على أهمية مساهمة الحلف في الجهد الدولي الرامي لمحاربة التغير المناخي.