إيطاليا: 44 وفاة جديدة بـ كوفيد-19 وتسجيل 2407 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الاثنين تسجيل 2407 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و44 حالة وفاة جديدة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 638 ألفا و516، توفي منهم 130 ألفا و354.

الوفيات المعلنة أمس الاحد كانت 26 وفاة والاصابات 3838 إصابة، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات إلى 2%.

وتراجع عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 7 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 523 مريضا، بينما ارتفع عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بإضافة 53 آخرين، ليصبح عددهم اليوم 3982

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و395 ألفا و648 بعد شفاء 3 آلاف و383 شخصا بين أمس واليوم.