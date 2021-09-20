سالفيني: العقوبات الاوروبية على روسيا لا تفيد أحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا- رأى زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني أن تمديد العقوبات الأوروبية على موسكو “مدى الحياة ليس مفيدا لأحد”، في إشارة الانتخابات الروسية التي وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها افتقرت إلى المعايير الدولية اللازمة لأي انتخابات حرة ومتكافئة وذلك بسبب الأجواء التي سادت خلال الحملات الانتخابية وعمليات الاقتراع.

وقال سالفيني، على هامش تجمع انتخابي في مدينة بولونيا (شمال-وسط) “انا أحترم دائمًا تصويت المواطنين ومهتم بالتصويت في بولونيا”، التي ستشهد انتخابات محلية الشهر القادم.

وأضاف زعيم حزب الرايطة، المنتمي للإئتلاف الحاكم، “لكن بالتأكيد مع ما يحدث في أفغانستان، فإن وجود علاقات جيدة مع موسكو هو أمر أساسي”.

ودأب الاتحاد الاوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا كل ستة أشهر منذ ضمها شبه جزيرة القرم واندلاع النزاع في أوكرانيا عام 2014.