البابا يعيّن الكاردينال ساكو عضواً بالمجمع الفاتيكاني للتربية الكاثوليكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ عيّن البابا فرنسيس البطريرك الكلداني مار لويس روفائيل ساكو، عضواً في مجمع التربية الكاثوليكية الفاتيكاني.

وجاء في الكتاب الرسمي الذي بعثته حاضرة الفاتيكان للكاردينال ساكو، ونشره الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية (مار أدَيّ) الثلاثاء: “نيافة الكاردينال، يُسعدنا ان نُحيل لكم الوثيقة المُرفقة، والتي بواسطتها رغب قداسة البابا ضمّكم إلى عضوية مجمع التربية الكاثوليكية للسنوات الخمس القادمة”.

وتابعت الرسالة التي تحمل توقيع أمين سر مجمع التربية الكاثوليكية، أنه “في الوقت الذي نُعبر عن سرورنا بهذا التعيين، نعلن ثقتنا بالاستفادة من خبرة وامكانيات واستعداد نيافتكم، لتفعيل وبشكل كفوء هذا الجانب المهم جداً من حياة الكنيسة والذي يشمل الجامعات والمدارس الكاثوليكية”.

وأردف: “صاحب النيافة، ابتداءً من الان، يتشرف هذا المجمع باستلام كلّ مقترحاتكم التي ترونها مناسبة لكي ما يكون عملنا مُفيداً للكنيسة الجامعة”. واختتم بالقول “ننتهز هذه المناسبة لتقديم أسمى التهاني ولنبقى متحدين في الصلاة”.