إيطاليا: 3377 إصابة بكوفيد و67 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 3377 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا اليوم الثلاثاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم منذ يوم أمس، تسجيل 67 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 130,421 شخصاً، منذ بدء الجائحة.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم تحديد حالات الإصابة جديدة استنادا إلى 330,275 تحليل كشف عن العدوى، والتي توقف بموجبها مؤشر الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس عند نسبة 1٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد المرضى في المستشفيات، الذين ظهرت عليهم الأعراض قد انخفض بفارق 45 شخصاً مقارنة بالأمس”، وكذلك “تراجع عدد من تم نقلهم في المستشفى إلى أقسام العناية المركزة بحاصل 7 أشخاص”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “في المجموع، هناك 3937 مريضًا داخليًا، بينما يقبع في أقسام العناية المركزة 516 شخصاً مع 38 حالة دخول هذا اليوم”.