مسؤول أمني إيطالي: تعاون وقائي ضد الإرهاب واستجابة لبلاغات المدارس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا مسؤول أمني إيطالي التعاون الوقائي لمكافحة الإرهاب، واستجابة في هذا الإطار للبلاغات التي ترد من المدارس.

ورأى رئيس الشرطة ومدير الأمن العام لامبرتو جانّيني، خلال اجتماع “الأمن التشاركي في المناطق الحضرية” الذي عقد اليوم في روما، وروجت له نقابة (Coisp) للشرطة، أن “النشاط الوقائي في الحرب ضد الإرهاب، لا يمكن أن يقتصر على المخبرين أو عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية، بل من الأساسي أن يشمل الأمر تعاون مؤسسات عديدة على التراب الوطني، كالمدارس أو مراكز مناهضة العنف”.

وأشار جانّيني إلى أنه “تم على سبيل المثال تلقي العديد من البلاغات من المدارس حول عدم ارتياح الطلبات، الذي ربما تم التعبير عنها في النصوص الإنشائية التي يكتبونها”، وكذلك “من مراكز مناهضة العنف، وردت تقارير عن نساء تعرضن للأذى من قبل رفاقهن الذين أصبحوا متطرفين في السجن”.

وأضاف رئيس الشرطة، أن “الأمن العام يتطلب العمل كفريق واحد، وإصغاء جميع المؤسسات إلى بعضها البعض، وأن يتم الاستماع إليها بكرامة متساوية”، فضلا عن “الإصغاء للإقليم بأسره بكل أطيافه”.